Hanoï (VNA) – Le Vietnam souhaite bénéficier du soutien de l'Institut national du service public (INSP) et des partenaires français dans la formation de hauts fonctionnaires des ministères et des administrations locales, a déclaré le 14 juin à Hanoï le vice-ministre de l’Intérieur, Truong Hai Long.

Il a fait cette déclaration lors d’une rencontre avec d'anciens étudiants vietnamiens ayant fait des études à l’École nationale d'administration (ENA), qui a été supprimée le 31 décembre 2021 et est remplacée par l'Institut national du service public (INSP) depuis le 1er janvier 2022, et d'importants partenaires en charge de la formation de cadres supérieurs vietnamiens

Cette rencontre a été organisée par l'ambassade de France au Vietnam pour partager des informations sur les dernières réformes françaises en la matière.

Truong Hai Long a fait savoir que ces dernières années, l'ENA avait été l'un des partenaires les plus importants du Vietnam dans la formation de hauts cadres et fonctionnaires, contribuant de manière significative à la mise en œuvre des programmes de réforme administrative et au développement socio-économique du pays.

Il a déclaré espérer que dans les temps à venir, l’INSP poursuivrait cette coopération avec les partenaires vietnamiens, renforcerait la coopération et le soutien au Vietnam, en vue d’aider le pays à édifier une administration professionnelle, responsable, dynamique, transparente et efficace.

Selon l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, son pays modernise sa fonction publique et met en œuvre des réformes pour améliorer la qualité de la formation de fonctionnaires. Il a indiqué que ces réformes ne modifiaient pas la politique de coopération de la France avec d'autres pays, dont le Vietnam, en matière de formation de cadres.

Dans son discours vidéo, Maryvonne Le Brignonen, directrice de l'INSP, a déclaré que la coopération avec le Vietnam occupait une place importante dans les activités internationales de son institut. Les relations de coopération entre l'INSP et ses partenaires vietnamiens, caractérisées par un travail interministériel, ont contribué à renforcer les relations entre les deux gouvernements ces 15 dernières années.

Selon elle, à ce jour, l'École nationale d'administration et désormais l'INSP a formé près de 150 cadres administratifs vietnamiens. –VNA