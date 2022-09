Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Belgique Nguyen Van Thao a hautement apprécié la coopération entre le Vietnam et la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu'une coopération efficace dans le cadre de la Francophonie lors de rencontre avec le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, le 16 septembre dans la capitale belge.

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur Nguyen Van Thao a remercié la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ses efforts en faveur du développement durable et du développement des ressources humaines au Vietnam à travers des projets de coopération bilatérale. Il a affirmé de continuer à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre efficacement le Programme de coopération pour la période 2022 - 2024 avec 27 projets dans de nombreux domaines que les deux parties ont signé à Hanoï en novembre 2021.

Selon l'ambassadeur Nguyen Van Thao, le renforcement des relations Vietnam-Belgique contribuera efficacement aux efforts de relance économique, garantira les chaînes d'approvisionnement et reliera les deux régions. Il s'est dit ravi que l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) ait apporté un signal positif, reflété dans la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux atteignant un record de 3,6 milliards d'euros en 2021, et plus de 2,5 milliards d'euros au cours des cinq premiers mois de cette année.

Le diplomate vietnamien a déclaré que le Vietnam est actuellement le 15e partenaire commercial de la Belgique dans le monde, le 6e en Asie et le 2e au sein de l'ASEAN.

A cette occasion, il a suggéré à la Fédération Wallonie-Bruxelles de promouvoir la Belgique pour achever prochainement la ratification de l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

A l'occasion du 50ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Belgique, l'ambassadeur Nguyen Van Thao a demandé à la Fédération Wallonie-Bruxelles de se coordonner pour favoriser les échanges de délégations à tous les niveaux, les échanges culturels et les échanges entre les peuples.

Pour sa part, le Ministre-Président Pierre-Yves Jeholet a souhaité promouvoir les activités visant à renforcer la coopération bilatérale avec le Vietnam, ainsi qu'à travailler avec le Vietnam pour préserver les valeurs de la communauté francophone.

Par ailleurs, il s'est également engagé à faire des efforts pour exhorter les agences belges compétentes à achever la ratification de l'EVIPA.

Le Ministre-Président Pierre-Yves Jeholet a affirmé la volonté de promouvoir et de resserrer la relation durable entre Wallonie-Bruxelles et le Vietnam.

Actuellement, pour la communauté belge francophone, le Vietnam est toujours un partenaire prioritaire en matière de coopération médicale, culturelle, sociale, universitaire et économique, a-t-il souligné. -VNA