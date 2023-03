Le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Nguyen Ho Hai (gauche), et le secrétaire du Comité central chargé des affaires étrangères du Parti communiste argentin (PCA), Jorge Kreyness. Photo : VNA

Séance de travail avec des dirigeants de la province de Buenos Aires. Photo : VNA

La délégation de Ho Chi Minh-Ville dépose des fleurs au monument du Président Ho Chi Minh sur la place de la "République socialiste du Vietnam" dans le 12e arrondissement de Buenos Aires. Photo : VNA

Buenos Aires (VNA) - Une délégation de Ho Chi Minh-Ville conduite par le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Nguyen Ho Hai, a effectué une visite de travail en Argentine du 19 au 21 mars.Au cours de son séjour, la délégation a eu un échange de vues avec Jorge Kreyness, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central chargé des affaires étrangères du Parti communiste argentin (PCA).Nguyen Ho Hai a affirmé la position constante du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam dans la consolidation et le renforcement constants de l'amitié et de la solidarité entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste argentin ainsi qu'avec le peuple argentin.Le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Ho Hai, a déclaré espérer que les deux parties continueraient à améliorer l'efficacité de la coopération entre les Partis.Pour sa part, Jorge Kreyness a évoqué l'idée de construire un espace culturel Ho Chi Minh au siège de son Parti à Buenos Aires avec des documents et des images sur la vie, les pensées, et les contributions du grand leader vietnamien à l’œuvre révolutionnaire.Lors de la réunion, les deux parties ont discuté en détail du travail de mobilisation des masses et du renforcement des échanges entre les deux peuples, et ont réaffirmé le soutien des deux Partis aux mouvements progressistes lors des forums internationaux et régionaux.Travaillant avec les dirigeants de la province de Buenos Aires, Nguyen Ho Hai a souligné que le Vietnam et l' Argentine étaient en train d’établir de nombreux mécanismes de coopération pour promouvoir l'investissement, le commerce, le tourisme, la coopération industrielle et agricole et les échanges culturels et artistiques. Il s’agit des conditions favorables pour que Ho Chi Minh-Ville renforce ses relations avec la province de Buenos Aires et avec l'Argentine en général.Le Vietnam souhaite que Buenos Aires soutienne les activités de connectivité entre ses entreprises et Ho Chi Minh-Ville, améliorant ainsi l'efficacité de la coopération bilatérale en matière d'investissement, de commerce et de tourisme, a-t-il affirmé.Dans le cadre de cette tournée, la délégation de Ho Chi Minh-Ville a également eu des séances de travail avec des agences de promotion du commerce et des relations internationales de Buenos Aires, des organisations culturelles argentines. Elle a déposé des fleurs au monument du Président Ho Chi Minh sur la place de la "République socialiste du Vietnam" dans le 12e arrondissement de Buenos Aires, et a visité l'ambassade du Vietnam.-VNA