Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Phan Van Mai (droite) et Keijo Norvanto, ambassadeur de la République de Finlande. Photo: www.sggp.org.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Phan Van Mai a reçu le 7 avril Keijo Norvanto, ambassadeur de Finlande au Vietnam, en visite de travail dans cette ville.

Phan Van Mai a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec la Finlande dans l'éducation, le développement des sciences et technologies, l'aménagement et l'innovation. Il a également demandé à la Finlande d'aider sa ville à réévaluer le système d'éducation afin d'élaborer une stratégie de formation des ressources humaines au service du développement rapide et durable de la mégalopole du Sud.

L'ambassadeur Keijo Norvanto a exprimé sa volonté de collaborer avec la ville dans des projets concrets dans les temps à venir. Les relations entre Ho Chi Minh-Ville et la Finlande continueront de contribuer au développement de la coopération entre les deux pays, a-t-il ajouté. -VNA