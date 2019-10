Les dirigeants de Hai Duong et de Bac Giang signent un mémorandum de coopération. Photo: VNA

Hai Duong (VNA) - Les Comités du Parti des provinces de Hai Duong et de Bac Giang ont organisé le 5 octobre dans la ville de Chi Linh, une conférence visant à promouvoir la coopération entre les deux localités.

A cette occasion, les délégués ont discuté des résultats du développement socio-économique de chaque localité, de l'édification d'un système politique propre et fort, avant de proposer des orientations de coopération entre les deux localités pour la période 2020-2025.

Les dirigeants de Hai Duong et de Bac Giang ont signé un mémorandum de coopération pour 2020-2025. En vertu de ce mémorandum, les deux provinces renforceront leur coopération intégrale, l'échange des informations et des expériences, le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité, et l'édification d'un système politique propre et fort.

Dans les temps à venir, ces deux localités intensifieront le partage des expériences dans la production agricole propre, l'agriculture de haute technologie, l'élaboration de marque du litchi, l'amélioration des infrastructures de transport, la collaboration dans la gestion des ressources naturelles et le développement des produits touristiques. -VNA