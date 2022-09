Porte-frontière internationale de Lao Bao, Vietnam. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – Une conférence de promotion de la coopération entre six localités vietnamiennes et quatre provinces du Sud du Laos a eu lieu à Paksé, province lao de Champassak.

Cet événement a été organisé par le consulat général du Vietnam à Paksé et la province de Champassak, dans le but de célébrer l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos 2022 et de promouvoir la coopération bilatérale dans le commerce et l’investissement.

La conférence a réuni des dirigeants de six provinces vietnamienne (Binh Duong, Quang Binh, Quang Nam, Quang Tri, Kon Tum, Lam Dong) et de quatre provinces du Sud du Laos (Champassak, Sékong, Attapeu et Salavan), ainsi que plusieurs représentants d’entreprises des deux pays.

Le consul général du Vietnam à Paksé, Nguyen Van Trung, a encouragé les localités des deux pays à présenter leurs potentiels, atouts et avantages ainsi que des idées pour promouvoir la coopération bilatérale.

Lors de la conférence, les participants ont discuté de plusieurs mesures pour améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale dans le commerce, le tourisme et l’agriculture.

Dans ce cadre, un protocole d’accord entre le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme de Quang Nam et le Service de l’Information, de la Culture et du Tourisme de Champassak, a été signé. -VNA