Hanoi, 5 décembre (VNA) – La 5e session du Comité mixte sur la coopération économique Vietnam-Italie a eu lieu le 4 décembre en Italie.

Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Hoang Quôc Vuong et le vice-ministre italien du Développement économique Michele Geraci ont coprésidé cet événement.

Les deux parties ont apprécié la coopération économique et commerciale bilatérale et affirmé que les relations dans l’économie et le commerce Vietnam-Italie avaient connu des développements positifs ces derniers temps.

Au cours de dix premiers mois de l’année, l’Italie occupe le 31e rang parmi le total de 129 pays et territoires ayant des investissements au Vietnam avec 90 projets en vigueur, réunissant un fonds total de plus de 388 millions de dollars. Cependant, la situation d’investissement et la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux ne sont pas à la hauteur des potentiels des deux pays.

Les deux parties ont échangé des orientations de coopération dans les domaines des chaussures en cuir, du textile et des habillements, du mécanique, de la coopération pour le développement, l’information et la communication, les sciences et technologies, du tourisme…

A l’issus de la session, les deux parties ont convenu de tenir la 6e session du Comité au Vietnam en 2019.

Dans le cadre de cet événement, a eu lieu un colloque de coopération économique dans le secteur des produits agricoles entre le Centre de distribution des produits agro-aquatiques de Rome et des services de l’Industrie et du Commerce des provinces et des entreprises vietnamiennes.

Il s’agit d’une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes à rechercher des règlements et normes de la qualité des produits agro-aquatiques à exporter vers l’Italie en particulier et l’Union européenne en général. A cette occasion, le Centre de distribution des produits agro-aquatiques de Rome et la compagnie Proton Vietnam ont signé une convention de coopération. - VNA