Cérémonie de signature du protocole d'accord entre l'Agence de promotion du commerce et Messe Frankfurt (Allemagne). Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - L'Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce et Messe Frankfurt (Allemagne) ont officiellement signé jeudi 30 mars à Hanoï un protocole d'accord sur le renforcement de leur coopération dans les activités de promotion du commerce.



Le but est de promouvoir la coopération dans la recherche et la mise en œuvre efficace de l'organisation d'événements telles que foires commerciales internationales, de renforcer la fourniture d'informations sur le marché, les marchandises, les besoins d'import-export des entreprises au Vietnam, de se coordonner pour favoriser la participation efficace des entreprises au Vietnam à des foires internationales.



Grâce aux politiques efficaces et opportunes du gouvernement, le Vietnam a figuré parmi les 20 premiers pays et territoires affichant un commerce extérieur élevé à l'échelle mondiale en 2022. L’année dernière, le chiffre d’affaires total de l’import-export a atteint un record de 732,5 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 9,5%, a rappelé Vu Ba Phu, chef de l'Agence de promotion du commerce, lors de la cérémonie.



Messe Frankfurt GmbH est l'un des acteurs mondiaux les plus performants dans l’organisation d’événements. Le groupe, qui possède son propre parc d'exposition, a son siège social à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, et compte 28 filiales et plus de 50 partenaires commerciaux internationaux.



La signature d’un protocole d’accord avec Messe Frankfurt permettra de favoriser la coopération dans la recherche et la mise en œuvre efficace de l'organisation d'événements de promotion du commerce et de foires commerciales internationales à l’échelle régionale au Vietnam, a indiqué Vu Ba Phu.



Dans l'immédiat, Messe FrankFurt travaillera avec l’Agence de promotion du commerce pour organiser quatre salons internationaux sur le textile, les biens de consommation, les technologies d’automatisation industrielle et l’industrie du vélo. -VNA