Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, a eu le 15 mai une conversation téléphonique avec le ministre roumain de l’Economie, de l’Energie et de l’Environnement des Affaires, Virgil-Daniel Popescu.



Le ministre roumain a félicité le Vietnam pour ses réalisations dans le combat contre le COVID-19. Au nom du gouvernement roumain, il a remercié le Vietnam pour avoir créé des conditions propices au transport d’équipements médicaux vers la Roumanie et pour avoir offert des masques faciaux à son pays.



Les deux ministres ont déclaré espérer qu’après l’épidémie de coronavirus, leurs pays redoubleraient d’efforts avec des programmes d’actions détaillés afin de renforcer leur coopération, notamment dans les secteurs d’excellence de chaque partie. Ils ont affirmé que l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), dès son entrée en vigueur, apporterait certainement de grandes opportunités au développement des relations dans le commerce et l’investissement entre le Vietnam et l’UE et, plus particulièrement, entre le Vietnam et la Roumanie.



S’agissant de la coopération face au COVID-19, Virgil-Daniel Popescu a affirmé que le Vietnam était rapidement devenu un fournisseur d’équipements médicaux de qualité, souhaitant que le Vietnam continue de fournir des masques médicaux à la Roumanie pour lutter contre le coronavirus.



Tran Tuan Anh a promis de travailler avec le ministère vietnamien de la Santé et les dirigeants d’entreprises spécialisées dans les équipements médicaux sur la fourniture de matériel médical à la Roumanie.



Selon des données des Douanes du Vietnam, en 2019, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Roumanie ont atteint 261,3 millions de dollars, soit une hausse annuelle de 19,7%. Les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à 193,8 millions de dollars (+32%). Au premier trimestre 2020, le commerce bilatéral s’est élevé à plus de 73 millions de dollars, soit une progression de 9,7% en glissement annuel. -VNA