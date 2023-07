Photo : VNA

Dak Lak (VNA) - A l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) et chef de la Commission des affaires intérieures du CC du Parti, est allé rendre hommage aux Morts pour la Patrie au cimetière des martyrs de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).A cette occasion, Phan Dinh Trac et sa suite ont également rendu visite aux familles des cadres et des soldats tombés dans l’attentat terroriste visant à renverser l’administration populaire survenu dans le district de Cu Kuin en juin 2023.Le chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, Phan Dinh Trac, a affirmé que le Parti et l’État s’intéressent toujours à une bonne application des politiques envers les cadres et les soldats qui se sont sacrifiés.- VNA