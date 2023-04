Cérémonies en mémoire de Lac Long Quân et d'Âu Co, ancêtres légendaires de la nation. Photo: VNA



Phu Tho (VNA) - La province de Phu Tho (Nord) a organisé, mardi matin 25 avril (soit le 6e jour du 3e mois lunaire) dans la zone historique des Temples des rois fondateurs Hung, des cérémonies en mémoire de Lac Long Quân et d'Âu Co, ancêtres légendaires de la nation.



Les autorités et les habitants locaux ont promis d'être solidaires, de faire valoir les traditions héroïques et de contribuer au développement national.

Des personnes âgées de la commune de Chu Hoa, ville de Viet Tri, province de Phu Tho, effectuent des rites traditionnels. Photo: VNA





Le même jour, une délégation rassemblant plus de 100 Viet kieu (Vietnamiens résidant à l'étranger) de plus de 20 pays et territoires, conduite par Pham Quang Hieu, vice-ministre des Affaires étrangères et chef de la Commission d'État pour les Vietnamiens d’outre-mer, est allée offrir de l'encens pour commémorer les rois Hung, à l'occasion de la Fête des rois Hung 2023.



Ensuite, la délégation a organisé une cérémonie pour rendre hommage aux mérites des ancêtres et planter un arbre du souvenir dans la zone du temple Giêng (Puits).



Selon le vice-ministre Pham Quang Hieu, cette activité visait à sensibiliser les Vietnamiens à la tradition héroïque de la nation, à exprimer leur gratitude pour les mérites de leurs ancêtres, et à renforcer le grand bloc d'union nationale.

Une délégation de plus de 100 Viet kieu (Vietnamiens résidant à l'étranger) de plus de 20 pays et territoires rend hommage aux rois Hung. Photo: VNA





Dans l'après-midi du 25 avril, les Viet kieu iront offrir de l'encens au temple dédié à Lac Long Quân sur la colline Sim et visiteront l'ancien village de Hung Lo.



Chaque année, le 6e jour du 3e mois lunaire, la province de Phu Tho organise l'anniversaire de la mort du Père de la Nation Lac Long Quân et offre de l'encens à la Mère Âu Co. Le but est de rappeler aux Vietnamiens qu'ils descendent tous de ce couple légendaire qui a mis au monde un sac de cent œufs, desquels sortirent 100 enfants. Cette légende explique l'attachement et la fraternité des Vietnamiens qui sont appelés à être unis. Après ces cérémonies dédiées à Lac Long Quân et Âu Co, la Fête des rois Hung - Hung Vuong découle du nom de 18 générations de rois Hung, fondateurs de la première nation vietnamienne, le Van Lang (2879-258 avant J.-C) - aura lieu du 6e au 10e jour du 3e mois lunaire. Cette année, elle tombe le 29 avril.



Le ''Culte des Rois Hung à Phu Tho" a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité.-VNA