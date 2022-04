La délégation des autorités et des habitants de Phu Tho rend hommage aux ancêtres légendaires . Photo: baophutho.vn

Phu Tho (VNA) - La province de Phu Tho (Nord) a organisé mercredi 6 avril (soit le 6e jour du 3e mois lunaire) dans la zone historique du Temple des rois fondateurs Hung, les cérémonies en mémoire de Lac Long Quân et d’Âu Co, ancêtres de la nation.

Une délégation conduite par le secrétaire du Comité du Parti de la province de Phu Tho, Bui Minh Chau, est allée offrir de l'encens et des fleurs au temple dédié à Lac Long Quân, le père de la Nation. Les autorités et les habitants locaux ont promis d'être solidaire, de faire valoir la tradition héroïque de protection et d'édification nationales des générations précédentes, ainsi que d'édifier un pays puissant.

Au temple d'Âu Co, mère de la nation, la délégation a présenté comme offrandes de l'encens, des fruits et des fleurs.

Chaque année, le 6e jour du 3e mois lunaire, la province de Phu Tho organise l'anniversaire de la mort du père de la Nation Lac Long Quân et offre de l'encens à la Mère Âu Co. Le but est de rappeler aux Vietnamiens qu'ils descendent tous de ce couple légendaire qui a mis au monde un sac de cent œufs, desquels sortirent 100 enfants. Cette légende explique l'attachement et la fraternité des Vietnamiens qui sont appelés à être unis.

Après ces cérémonies dédiées à Lac Long Quân et Âu Co, la fête des rois Hung - Hung Vuong découle du nom de 18 générations de rois Hung, fondateurs de la première nation vietnamienne, le Van Lang (2879-258 avant J.-C) - aura lieu du 6e au 10e jour du 3e mois lunaire. Cette année, elle tombe le 10 avril.

Le ''Culte des Rois Hung à Phu Tho" a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité.-VNA