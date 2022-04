Phu Tho (VNA) – Placé sous le thème «Origine sacrée, Terre des rois Hùng», la fête des temples des rois Hùng dans la province de Phu Tho se déroule du 6 au 10 avril, soit du 6e au 10e jour du troisième mois lunaire. Le culte des rois fondateurs de la nation est devenu l’une des manifestations culturelles les plus importantes et les plus emblématiques du Vietnam.

Procession de palanquins vers le temple des rois Hung.



La fête des rois Hùng est l’une des fêtes les plus importantes du Vietnam. Chaque année, au dixième jour du troisième mois lunaire, tous les Vietnamiens, qu’ils soient dans ou hors du pays, se tournent vers la montagne sacrée de Nghia Linh, dans la province de Phu Tho, pour rendre hommage aux rois Hùng, qui ont fondé le royaume de Van Lang, ancêtre du Vietnam actuel. Ainsi, le culte des rois Hùng est pratiqué de génération en génération…

- Comme les Vietnamiens ont un proverbe qui dit «Où qu’on aille, on n’oublie pas de la fête des ancêtres», chaque année, ma famille se rend aux temples des rois Hùng.

- Ces deux dernières années, nous ne sommes pas venus pour brûler de l’encens à la mémoire des rois Hùng. Mais nous avons préparé un plateau d’offrandes pour le présenter aux ancêtres et rappeler à nos enfants leurs origines.

- Les humains ont leurs propres ancêtres, comme les arbres ont des racines et les rivières ont des sources... Ce proverbe rappelle l’importance du culte des ancêtres.

Le directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Phu Tho, Nguyên Dac Thuy. Photo: VOV

Cette année, la fête des rois Hùng coïncide avec la célébration du 10e anniversaire de l’inscription par l'UNESCO du culte des rois Hùng à Phu Tho sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Dans l’intervalle, le culte des rois Hùng s’est largement répandu. Aujourd’hui, il est pratiqué non seulement dans la province de Phu Tho, mais aussi un peu partout dans tout le pays, ce qui témoigne bien de la vitalité des mythes fondateurs de la nation vietnamienne, comme le note très justement Nguyên Dac Thuy, le directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Phu Tho.

«Le culte des rois Hùng a vraiment une dimension spirituelle. Il incite la communauté à agir pour préserver le patrimoine commun et renforcer le bloc d’union nationale. En outre, il promeut la pratique religieuse et patrimoniale et permet le développement de l’économie et du tourisme», fait-il remarquer.

Au cours des 10 dernières années, les autorités provinciales ont renforcé la mise en œuvre du programme d’action national sur la préservation et la valorisation du culte des rois Hùng à Phu Tho. Au niveau national, les vestiges et les sanctuaires voués à ce culte ont fait l’objet de campagnes de restauration et désormais, les Vietnamiens peuvent le pratiquer dans des conditions optimales.

Située dans la ville de Viêt Tri, chef-lieu de la province de Phu Tho, la zone historique des temples des rois Hùng accueille chaque année les cérémonies les plus importantes.

Symbole, s’il en est, de l’identité nationale, le culte des rois Hùng est unique au monde. Il synthétise les valeurs spirituelles et culturelles du peuple vietnamien.

Dix ans après avoir été inscrit par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le culte des rois Hùng continue de fédérer la nation toute entière. – VOV/VNA