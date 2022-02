KOTRA Hanoi a organisé de nombreuses activités pour rapprocher les entreprises sud-coréennes de ses homologues vietnamiennes. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Du 21 au 25 mars, 58 entreprises sud-coréennes auront des rencontres avec des partenaires potentiels du Vietnam pour discuter de coopérations, a annoncé mercredi l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l'investissement à Hanoï (KOTRA Hanoi).



Ces 58 entreprises sud-coréennes dont 17 de la ville d’Incheon, 10 de la ville de Jeonju, 20 de la ville de Daegu et 11 de la province de Gyeongbuk, présenteront des produits de qualité dans de nombreux domaines, notamment des produits et équipements de beauté, des aliments fonctionnels, des aliments et boissons, des biens de consommation, des produits chimiques, des articles ménagers...



Les entreprises sud-coréennes et vietnamiennes participantes bénéficieront de conseils de KOTRA Hanoi sur les procédures juridiques nécessaires pour leur coopération. Toutes les activités de soutien pour les entreprises vietnamiennes seront gratuites, financées par le gouvernement sud-coréen.



Selon KOTRA Hanoi, de 70 à 80 événements en présentiel ou en ligne seront organisées en 2022. -VNA