Huynh Thanh Lap, président de l'Association d'amitié Vietnam - Inde de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) a tenu le 2 février dans la ville une rencontre pour célébrer le 74e anniversaire du Jour de la République de l'Inde (26 janvier 1950-26 janvier 2023).

Dans son discours de félicitations, Huynh Thanh Lap, président de l'Association d'amitié Vietnam - Inde de Ho Chi Minh-Ville, a souligné des relations traditionnelles et de longue date, enracinées dans les échanges commerciaux, culturels, artistiques et religieux entre les deux pays.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1972, et puis le partenariat stratégique en 2007 et le partenariat stratégique intégral en 2016, les relations entre le Vietnam et l'Inde ont passé un long parcours de développement, récoltant de grandes réalisations dans divers domaines tels que la politique - diplomatie, la défense - sécurité, le commerce - investissement, les sciences - technologie, la culture et les échanges entre les deux peuples.

Madan Mohan Sethi, consul général de l'Inde à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Présent à la rencontre, Madan Mohan Sethi, consul général de l'Inde à Ho Chi Minh-Ville s'est réjoui du bon développement des relations indo-vietnamiennes ces dernières années, notamment dans le domaine de l’économie, de l'éducation et du tourisme. En 2022, le commerce bilatéral a atteint plus de 15 milliards de dollars et s’oriente vers l'objectif de 20 milliards de dollars d'ici 2025. Le tourisme et les échanges entre les deux peuples se sont développés fortement, avec environ 120.000 touristes indiens au Vietnam et plus de 20.000 Vietnamiens venus en Inde au second semestre de 2022.

Le diplomate a souhaité qu'à l'avenir, l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville et l'Association d'amitié indo-vietnamienne de Ho Chi Minh-Ville continuent leur coopération avec le consul général de l’Inde pour organiser des programmes d'échanges et promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la santé, de l'éducation... -VNA