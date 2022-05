Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont rencontré le 12 mai (heure locale) la communauté d'affaires américaine, dans le cadre du Sommet spécial ASEAN-États-Unis.

La rencontre, qui a réuni de nombreuses entreprises de premier plan telles que Google, Qualcom, Abbott, AES, Chevron, GE, Boeing..., a porté sur la transition énergétique de la région, l’investissement dans les énergies et les infrastructures à faible émission de carbone, la numérisation, le commerce numérique et l’économie numérique, dont le développement des ressources, le potentiel du commerce électronique, le développement de l'environnement numérique...

Le président du Conseil du commerce ASEAN-États-Unis, Ted Osius, a souligné que l'ASEAN était une région qui a une influence très importante sur les États-Unis, aujourd'hui et dans l'avenir.

Il a souhaité que les dirigeants de l'ASEAN et les dirigeants de grandes entreprises américaines partagent des visions et des préoccupations communes et trouvent conjointement des moyens de promouvoir le développement durable des économies, de renforcer la résilience.

Au nom du gouvernement américain, la secrétaire au Commerce, Gina Raymondo, a affirmé que le président Joe Biden et le gouvernement américain considéraient toujours l'ASEAN comme le partenaire central et important des États-Unis. Les États-Unis et l'ASEAN ont une coordination très étroite et efficace. La coopération entre les États-Unis et l'ASEAN s'exerce dans de nombreux domaines, tels que la santé, la haute technologie, la chaîne d'approvisionnement, l'énergie propre...

La coopération future se concentrera sur la résolution des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le renforcement de la résilience au changement climatique, la gestion des difficultés causées par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'énergie propre pour une croissance inclusive et durable. Les États-Unis et l'ASEAN renforceront leur coopération dans l'industrie, la réduction des gaz à effet de serre et la décarbonisation.

Les dirigeants de l'ASEAN se sont engagés à créer un environnement sain et des conditions favorables pour que les entreprises américaines se développent et accroissent les investissements, notamment la coopération bilatérale pour la reprise post-pandémique ; à promouvoir le double intérêt ; à approfondir les relations économiques ASEAN-États-Unis dans tous les domaines et à assurer un développement inclusif et durable et à renforcer la résilience. - VNA