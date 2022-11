Phnom Penh (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle au Cambodge, a rencontré ce mardi à Phnom Penh le président du Sénat cambodgien, Say Chhum.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le président du Sénat cambodgien, Say Chhum. Photo : VNA

Satisfaits de l’épanouissement des relations Vietnam-Cambodge, les deux hommes ont décidé de maintenir un contact régulier à tous les niveaux pour mieux coordonner les activités de l’Année d’amitié Vietnam-Cambodge 2022, et les célébrations du 55e anniversaire de la relation diplomatique bilatérale.

Ils ont convenu de se soutenir au sein des tribunes interparlementaires régionales et de coopération de la sous-région.

Le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh a demandé au Sénat cambodgien d’accompagner l’insertion sociale des citoyens d’origine vietnamienne et de concevoir un couloir juridique favorable aux entreprises vietnamiennes.

Pour sa part, le président du Sénat cambodgien a déclaré que la visite du Premier ministre Chinh contribue non seulement à renforcer l'amitié de bon voisinage et la coopération globale entre le Cambodge et le Vietnam, mais démontre également le ferme soutien du Vietnam au Cambodge en tant que président de l'ASEAN en 2022.

Il a rappelé sa visite réussie au Vietnam en octobre dernier et a estimé que sous la direction du Parti communiste du Vietnam dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, le Vietnam atteindrait l'objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045. - VNA