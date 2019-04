Des délégués lors de la rencontre. Photo : VNA

Vladivostok (VNA) – Le Consulat général du Vietnam à Vladivostok (en Russie) vient d’organiser le 23 avril une rencontre à l’occasion du 44e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril).

Cette rencontre a vu la participation de représentants de la ville russe Vladivostok, du ministère russe des Affaires étrangères, de différentes universités russes, de l’Association d’amitié Russie-Vietnam, de vétérans de guerre russes, ainsi que de Vietnamiens en Russie.

S’exprimant à cette rencontre, le consul général du Vietnam à Vladivostok, Nguyen Hoang Viet, a souligné les significations importantes de la Victoire du 30 avril 1975 qui avait permis la Libération du Sud et la Réunification nationale. Il a exprimé la reconnaissance profonde des Vietnamiens envers les vétérans et le peuple russes pour leurs aides pendant les années de guerre.

Il a affirmé que la coopération et l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie se développeraient de plus en plus. Il a insisté sur les événements organisés à l’occasion des Années croisées entre le Vietnam et la Russie en 2019, dont l’installation d’une statue du Président Ho Chi Minh à Vladivostok.-VNA