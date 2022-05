Paris (VNA) – Dans le cadre de la 33e édition des "Rencontres de Blois", les générations de boursiers du Fonds de Rencontres du Vietnam - Vallet (RVN-Vallet) se sont retrouvé le 26 mai dans la ville de Blois. Il s’agit aussi des générations des étudiants vietnamiens de l'Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire (INSA de Blois).

Le professeur Tran Thanh Van et l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang rencontre des étudiants boursiers RVN-Vallet. Photo :



L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang, l'ambassadrice - représentante en chef de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO, Lê Thi Hông Vân, les professeurs de l'INSA de Blois, ainsi que le professeur de physique Trân Thanh Vân et son épouse, professeur Kim Ngoc ont assisté à l'événement.



S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a hautement apprécié la contribution du professeur Trân Thanh Vân et de son épouse dans la création et la gestion du Fonds de bourses d’études RVN - Vallet. D’après lui, leurs activités offrent des opportunités à de nombreux étudiants pauvres mais talentueux au Vietnam d'avoir accès au château de la connaissance et de la science, afin qu'ils puissent, à la sortie de l’école, contribuer au développement de la science nationale et internationale. L'ambassadeur a également souligné l'intérêt de l'État du Vietnam pour le développement de la science et de la technologie et a exprimé ses remerciements et son respect au professeur Trân Thanh Vân et à son épouse pour leur grande contribution au développement de la science, de la technologie, ainsi qu’à l'éducation et à la formation du pays.

Pour sa part, l'ambassadrice Lê Thi Hông Vân a souligné l'importance de cette rencontre, en particulier dans le contexte de la célébration par l'UNESCO de l'Année des sciences fondamentales 2022.

Les deux ambassadeurs ont exprimé leur souhait de voir se développer le Fonds RVN - Vallet pour offrir plus de chance aux élèves et étudiants vietnamiens talentueux, contribuant au développement du pays, en particulier dans le domaine de la science et de la technologie.

Présentant le processus d'études et de travail en France, les étudiants bénéficiaires de la bourse RVN - Vallet ont toutes exprimé leur gratitude au professeur Trân Thanh Vân et au professeur Odon Vallet, ainsi que l'organisation "Rencontres du Vietnam" qui leur ont apporté des opportunités d’étudier en France. Pour eux, la bourse leur a aidé à couvrir leur vie à l'étranger et ainsi à mieux étudier. Les professeurs représentants de l'INSA de Blois ont également hautement apprécié l'efficacité du programme de coopération avec les partenaires vietnamiens dans la création d'opportunités d'études à l'étranger pour les étudiants talentueux en situation difficile.



Près de 40.000 bourses d'une valeur de 350 milliards de VND



En 1993, le professeur de physique Tran Thanh Van et son épouse, le professeur Kim Ngoc, sont rentré à leur pays natal, le Vietnam, pour organiser la première édition des "Rencontres du Vietnam" (RVN), attirant des centaines de physiciens célèbres dans le monde, dont de nombreux lauréats du prix Nobel. Un an plus tard, le Fonds de bourses d’études RVN est officiellement créé à l'initiative de ce couple de professeurs Viêt kiêu, dans l’ambition d'encourager et de donner des ailes aux jeunes talents qui sont d'excellents élèves et étudiants du Vietnam, en particulier les enfants de familles en situation difficile, minorités ethniques, ou vivant dans des zones reculées.



En 2000, témoin d'une émouvante cérémonie de remise des bourses du Fonds RVN le professeur Odon Vallet, docteur en droit, professeur d'histoire religieuse à l'Université de Sorbonne (France), a exprimé son souhait de contribuer à ce programme de bourses lancé par son collègue Trân Thanh Vân. Il veut accomplir le testament de son père, prélever un intérêt annuel sur la totalité de son héritage déposé à la banque pour donner des bourses à des jeunes ayant de bons résultats scolaires en France, au Bénin et au Vietnam. Apprécié du cœur du professeur Odon Vallet, le professeur Trân Thanh Vân a décidé de changer le nom du Fonds en Rencontre du Vietnam - Vallet (RVN-Vallet).

Photo de famille lors de la rencontre des générations d'étudiants vietnamiens de l'INSA de Blois dans le cadre du programme de bourses RVN - Vallet. Photo: CVN



Chaque année, à l'occasion de la nouvelle année scolaire, le professeur Odon Vallet, le couple de professeur Trân Thanh Vân - Kim Ngoc quittent Paris pour le Vietnam, voyageant ensemble à travers le pays pour remettre en mains propres des bourses aux jeunes. Cependant, depuis 2020, en raison de l'épidémie de Covid-19, ils n'ont pas pu attribuer directement de bourses, mais ces activités sont toujours maintenues à travers les bureaux représentatifs de RVN-Vallet au Vietnam.



Depuis plus de deux décennies, RVN-Vallet est le fonds de bourses d'études non gouvernemental le plus important et le plus ancien au Vietnam. Jusqu'à présent, il a attribué près de 40.000 bourses à des élèves, étudiants, jeunes chercheurs, d'une valeur de plus de 350 milliards de VND avec une augmentation annuelle du nombre et de la valeur des bourses. Outre les excellents élèves des zones urbaines, la bourse RVN-Vallet a aidé de nombreux étudiants vietnamiens talentueux, élèves qui sont des enfants des villages SOS, enfants de familles pauvres des zones reculées du Nord au Sud, en passant par le Centre. Parmi les boursiers du RVN-Vallet, environ 400 élèves ont remporté des médailles dans les compétitions olympiques internationales dans les matières scientifiques et ont été acceptés pour étudier dans de prestigieuses universités mondiales.



Depuis 2007, sous le patronat du Fonds RVN-Vallet, a été mis en place un programme de coopération pédagogique entre l'Université de Huê et l'Institut National des Sciences Appliquées de France (INSA Centre Val de Loire et INSA Toulouse) pour accompagner d'excellents étudiants dans le domaine des sciences appliquées. Les étudiants sélectionnés pour ce programme devront suivre les 2 premières années d’études à l'Université de Huê et les 3 années suivantes à l'INSA (France). Ils bénéficieront une bourse de RVN-Vallet pour leurs 5 ans d’études. À ce jour, ce programme de formation a permis à plus de 350 jeunes talents d'étudier en France dans des domaines de sciences appliquées tels que technologies de l'information, l'intelligence artificielle ; automatique, électronique, télécommunications, géophysique et satellites…



Partageant son souhait, le père du Fond RVN-Vallet, Trân Thanh Vân, a exprimé sa joie de voir la réussite des étudiants boursiers. Il espère que ces derniers apporteraient de grandes contributions à l'avenir en tant que chercheurs talentueux pour le développement de la science nationale et internationale. Il a également exprimé son souhait que le gouvernement vietnamien continue de soutenir les activités du Fonds de bourses d'études RVN-Vallet pour offrir davantage d'opportunités d'apprentissage et de développement aux élèves et étudiants talentueux, en particulier aux enfants défavorisés de toutes les régions du Vietnam. – CVN/VNA