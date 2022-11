Photo: VNA



Dak Nong (VNA) – La 5e Rencontre d’amitié et de coopération entre les peuples du Vietnam et du Cambodge a débuté le 7 novembre dans la province vietnamienne de Dak Nong (Hauts Plateaux du Centre).



Lors de la rencontre, Ho Van Muoi, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire provincial de Dak Nong, a déclaré esprérer que l’événement contribuerait à consolider et à renforcer les relations entre les Vietnamiens et les Cambodgiens, entre les habitants de Dak Nong et de la province cambodgienne de Mondulkiri en particulier.



De son côté, Vann Phal, vice-président de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, chef de la délégation cambodgienne, a estimé que la Rencontre était significative pour saluer l’Année de l’Amitié Vietnam-Cambodge et le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.



Le même jour, les délégations des deux pays ont visité l’usine d'alumine Nhan Co de la société d’aluminium de Dak Nong (relevant du Groupe du charbon et des industries minérales du Vietnam-Vinacomin), dans la commune de Nhan Co, district de Dak R’Lap, province de Dak Nong. -VNA