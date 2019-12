L’ambassadeur de Roumanie au Vietnam, Emil Ghitulescu, lors de la rencontre. Photo : http://vufo.org.vn



Hanoï (VNA) – L’Association d’amitié Vietnam-Roumanie a organisé le 30 novembre à Hanoï une rencontre d’amitié en l’honneur du 101e anniversaire de la Fête nationale roumaine (1er décembre). Il s’agit d’un événement annuel visant à resserrer les relations de coopération entre les deux pays.

Le président de l’Association d’amitié Vietnam-Roumanie, Tong Van Nga, a souligné le développement continu de la Roumanie dans divers domaines tels que l’économie, les sciences et les technologies, l’éducation, la culture…

Il a remercié la partie roumaine d’avoir accueilli plus de 3.000 étudiants et stagiaires vietnamiens, outre son soutien pour plus de 2.000 ouvriers vietnamiens travaillant et vivant actuellement sur son sol.

Tong Van Nga a affirmé que dans les temps à venir, son Association organiserait de nombreuses activités significatives pour transmettre l’amitié traditionnelle entre les deux pays à leurs jeunes générations.

De son côté, l’ambassadeur de Roumanie au Vietnam, Emil Ghitulescu, a estimé que l’amitié entre les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1950 était un patrimoine précieux qui devrait être préservé et développé.

À cette occasion, les dirigeants de l’Association d’amitié Vietnam-Roumanie ont remis des certificats de mérite à de nombreux individus et collectifs ayant apporté des contributions remarquables à l’Association d’amitié Vietnam-Roumanie en particulier, et à l’amitié, à la coopération entre les deux pays en général. –VNA