L'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh Nguyen Manh Cuong (au milieu) et des invités lors de l'événement. Photo: VNA



Dhaka (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Bangladesh a organisé le 24 février une rencontre communautaire du Têt intitulée "Printemps au pays natal 2024".



Lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh Nguyen Manh Cuong a passé en revue des réalisations marquantes obtenues par le Vietnam en 2023.

Il a également déclaré que les relations d'amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et le Bangladesh étaient de plus en plus renforcées grâce aux efforts des dirigeants des deux pays depuis de nombreuses générations, ainsi qu'aux contributions importantes de la communauté vietnamienne au Bangladesh et des Bangladais eux-mêmes.



Le député Rashed Khan Menon, président du Parti des travailleurs du Bangladesh, a exprimé son impression devant les réalisations enregistrées par le Vietnam en 2023 et s'est dit très heureux de célébrer le Têt traditionnel avec la communauté vietnamienne au Bangladesh.



Le programme a recréé la chaleureuse atmosphère du Têt et contribué à présenter des traditions culturelles du Vietnam auprès des invités bangladais et internationaux. -VNA