Hanoï (VNA) - Le chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti Le Hoai Trung a eu une séance de travail le 19 octobre à Hanoï avec une délégation de représentants vietnamiens à l'étranger nommés en 2021.

Le chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti Le Hoai Trung. Photo : VNA

Le Hoai Trung a félicité les chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger qui se sont vu confier la mission par le Parti et l'État, a discuté des affaires étrangères du Vietnam et des orientations pour promouvoir l'efficacité de ce travail sur les trois piliers : diplomatie du Parti, diplomatie d'État et la diplomatie populaire.

Au nom de la délégation, Nguyen Quoc Dung, vice-ministre des Affaires étrangères, a exprimé ses remerciements pour la coopération efficace entre la Commission centrale des relations extérieures du Parti et le ministère des Affaires étrangères ces derniers temps. C’est l'occasion pour les chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger de discuter des affaires étrangères du Parti et de la diplomatie populaire, a-t-il précisé.



Les participants ont discuté de la situation et des relations sous tous leurs aspects, y compris les relations extérieures du Parti et du peuple dans les pays d’accueil ; des relations avec les partis politiques et les organisations populaires dans les pays d’accueil dans le temps à venir. -VNA