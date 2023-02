Lors de la cérémonie de remise. Photo : VNA

Ho Chi Minh- Ville (VNA) – La Voix du Peuple de Ho Chi Minh-Ville (VOH) et le Service municipal de la Santé ont organisé le 23 février la cérémonie de remise du « Prix pour Réalisations médicales vietnamiennes » 2022 pour 10 travaux et projets exemplaires.

Le Prix a été décerné à un modèle de soin des patients souffrant d'asthme et de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dans la communauté, au modèle de soin complet des patients atteints du VIH/sida à l'hôpital Nhan Ai, à un projet d'urgence sur la dépression, à un autre de soin des patients souffrant d'hypertension et de diabète dans la communauté, au Club Hy Vong (Espoir) de soutien aux orphelins à cause du COVID-19, au projet d'application de l'intelligence artificielle (IA) pour des radiographies pulmonaires au service des habitants de la commune insulaire de Thanh An, à un projet d’interventions en faveur de 10.000 enfants souffrant de la fente labio-palatine, à la détection du premier groupe de cas de variole du singe (monkeypox), à la technologie de séquençage du génome pour la détection précoce des maladies, à la consultation à distance en appui aux postes médicaux.