Photo: VNA



Nghe An (VNA) - Les restes de 98 soldats volontaires et d'experts vietnamiens trouvés au Laos ont été remis à la partie vietnamienne lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 12 mai dans le district frontalier de Ky Son, province de Nghe An.

Les restes de ces 98 soldats morts seront inhumés le 14 mai au cimetière des morts pour la Patrie du district de Nghi Loc, province de Nghe An.

Les délégués des provinces laotiennes de Vientiane et de Xaysomboun, et de la province vietnamienne de Nghe An ont exprimé leur gratitude envers les soldats tombés pour la paix, l’indépendance, la solidarité et l'amitié Vietnam – Laos.

Ils ont également apprécié les efforts déployés par les cadres et soldats pour chercher et rapatrier les restes des soldats tombés au Laos.

Au cours de différentes périodes, des dizaines de milliers de volontaires et d’experts vietnamiens sont tombés au Laos. Ces dernières années, la province de Nghe An a collaboré étroitement avec les localités laotiennes pour chercher, exhumer et rapatrier des restes de soldats morts pour la Patrie.

Au cours de la saison sèche 2018-2019, l'équipe de recherche et de rapatriement des restes des morts pour la Patrie, relevant du Commandement militaire de la province de Nghe An, a trouvé, exhumé et rassemblé des restes de 98 soldats tombés au Laos. –VNA