Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite), et Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du secrétariat du Parti (gauche), remettent un prix A au journaliste Hung Vo de Vietnamplus, Agence vietnamienne d’Information (VNA). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les Prix nationaux de la presse 2018 ont été remis à leurs lauréats lors d’une cérémonie organisée le soir du 21 juin à Hanoï, en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Lancés il y a 13 ans, les Prix nationaux de la presse sont la plus noble distinction de la presse au Vietnam. Ils sont placés sous les auspices de l’Associations des journalistes du Vietnam.



Dans son discours, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré apprécier grandement les contributions des journalistes au développement national. Il les a appelés à continuer de promouvoir les valeurs principales de la presse révolutionnaire du Vietnam, afin de refléter honnêtement le développement dynamique et le Renouveau du pays, ainsi que son intégration internationale de plus en plus profonde.



Le chef du gouvernement a également demandé à la presse de suivre de près ses principes fondamentaux en fournissant des informations précises, officiels, rapides et vérifiées.



Le comité d’organisation des Prix nationaux de la presse 2018 ont reçu 1.800 œuvres candidates, un nombre record. Et pour la première fois, toutes les associations des journalistes des 63 villes et provinces du pays y ont participé.



Le jury a décerné six prix A, 24 prix B, 42 prix C et 34 prix d’encouragement.



L’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a remporté un prix A, un prix B et trois prix C. -VNA