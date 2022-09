Hanoi (VNA) - La cérémonie de remise des prix «Les meilleurs livres» 2022 s’est tenue dimanche, 18 décembre, à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée par l’Institut d’éducation IRED, le projet d’incitation à la lecture «Les meilleurs livres» et le programme OpenEdu, la 11e édition a célébré 14 ouvrages classés dans sept catégories: Recherches, Éducation, Économie, Management, Littérature, Jeunesse et Nouvelles découvertes.



Primé dans la catégorie Littérature avec la traduction du livre «Un bref instant de splendeur», un titre du romancier américain d’origine vietnamienne Ocean Vuong, Khanh Nguyên a déclaré:



«Le plus grand défi consiste à traduire le livre en vietnamien tout en restant fidèle au texte d’origine et au style de l’auteur. Il est difficile d’interpréter les jeux de mots. Mais quand le travail est bien fait et apprécié, il s’agit de la plus grande rémunération pour un traducteur.» - VOV/VNA