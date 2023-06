Dans le cadre de l'événement, ont été organisées deux séances de débat concernant "zéro émission nette" et l'équilibre entre l'économie et l'environnement. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une cérémonie a eu lieu le 29 juin à Ho Chi Minh-Ville pour remettre les Prix des 50 entreprises de durabilité exemplaires de la mégapole du Sud - Top 50 Corporate Sustainability Awards 2023 (CSA 2023).



L’événement a été organisé par le magazine «Nhịp cầu đầu tư» (Pont d’investissement) et des partenaires.



Vinamilk, Bosch Vietnam, FPT, la société par actions de l’import-export Binh Tay (Bitex) et la société par actions Mobile World figurent toutes parmi les entreprises récompensées.



Selon Dang Nhat Minh, rédacteur en chef du magazine «Nhịp cầu đầu tư», les CSA visent à contribuer à promouvoir largement le développement durable dans le milieu des affaires et la société vietnamiens, en reconnaissant et honorant les entreprises ayant contribué au développement durable, au respect de l'environnement et à l’égalité sociale.



A cette occasion, les organisateurs ont présenté un Conseil consultatif sur le développement durable qui peut fournir un soutien technique et des conseils approfondis aux entreprises vietnamiennes pour pratiquer le développement durable. Ce conseil comprend des dirigeants et des experts de HSBC Vietnam, Schneider Electric Vietnam, VinaCapital, Udemy...-VNA