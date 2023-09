Remise du prix spécial à la représentante du photographe Nguyen Tien Anh Tuan. VNA

Hanoï (VNA) - L'Agence vietnamienne d’information (VNA) a organisé jeudi après-midi 14 septembre la cérémonie de remise des prix de la 6e édition des Prix de photos de presse "Moment d'or".



Cet événement s'inscrivait dans une série d'activités célébrant le 78ème anniversaire de l'Agence vietnamienne d'information - VNA (15 septembre 1945 - 15 septembre 2023) et vise à promouvoir le rôle de la photographie dans le journalisme, ainsi qu'à encourager les nouvelles perspectives sur le journalisme contemporain.



La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a souligné que la valeur de l'information photographique dans les activités journalistiques avait incité la VNA, en tant que première agence de presse nationale, à lancer les Prix de photos de presse "Moment d'or". Au cours de ses 6 éditions, ces prix ont rassemblé et de diffusé la valeur des photos avec un contenu diversifié, une bonne qualité et une expression unique de la part des journalistes et des photographes nationaux et internationaux.



Mme Vu Viet Trang a apprécié les œuvres primées de cette année, qui continuaient de témoigner de la perspicacité, de la créativité et de l'engagement infatigable des photographes.



Elle a appelé les journalistes à diffuser largement des informations sur le Moment d'or, contribuant ainsi à affirmer l'empreinte des œuvres participantes dans le cœur du public et des experts.

Nguyen Tuan Hung, directeur général adjoint de VNA et chef du comité d'organisation des Prix, a annoncé que les Prix avaient reçu 4.102 photos et 587 ensembles de photos de 556 auteurs de tout le pays pendant près de deux mois, du 20 juin au 15 août.



Le comité d'organisation des prix a sélectionné 22 œuvres primées et 28 œuvres à exposer lors de la cérémonie de remise des prix. Un prix spécial a été remis à l'œuvre "Reine Cobra" Su-30MK2 réalisée lors de la cérémonie d'ouverture de l'Exposition internationale de la Défense du Vietnam 2022 du photographe Nguyen Tien Anh Tuan. Le comité d'organisation a également décerné un premier prix, quatre deuxièmes prix, six troisièmes prix et dix prix d'encouragement.

Des délégués contemplent des photos à l'exposition. Photo: VNA

Une exposition des œuvres photographiques typiques de la 6ème édition des Prix de photos de presse "Moment d'or" a été inaugurée au siège de la VNA à Hanoï pour présenter les excellentes œuvres des Prix. -VNA