Cérémonie de remise des prix de la Marque d'or de Hô Chi Minh-Ville le 21 janvier. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les entreprises sélectionnées pour recevoir la Marque d'or de Hô Chi Minh-Ville sont pour la plupart les principales unités de production et d'affaires ou les meilleures dans leurs domaines d'activité.

Trente entreprises viennent de recevoir le prix de la Marque d'or de Hô Chi Minh-Ville. La cérémonie de remise de ce prix a été organisée par le Comité populaire municipal dans la mégapole du Sud.

Le chiffre d'affaires total en 2019 de ces 30 entreprises a atteint 252.792 milliards de VND, soit 21,8% du chiffre d'affaires total des ventes au détail de biens et services de consommation dans la ville et un bénéfice total après impôts de 32.670 milliards de VND.



Encourager les entreprises à innover



Les entreprises élues pour ce prix sont pour la plupart des unités de production et d'affaires de premier plan ou au sommet de leur industrie ou de leur domaine d'activité. Parmi elles, la société par actions de produits laitiers du Vietnam, Vinamilk ; la société de nourriture, CJ Câu Tre, Saigon Food ; le groupe Kido ; le groupe Saigontourist ; la société de couture, de broderie et de chaussures An Phuoc ; la banque Sacombank ; Cadivi ; la compagnie des lampes Diên Quang ; le groupe de mode Thai Tuân ou encore PNJ.

Lors de la cérémonie, Nguyên Thành Phong, maire de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué souligné que c'était la première fois que la municipalité organisait et accueillait ce prix en l'honneur des entreprises ayant un fort impact économique au sein de la ville. Cet événement se veut ainsi être une force motrice pour encourager les entreprises à innover, développer leurs marques et des produits durables, sur le marché national mais aussi international.



Des entreprises ayant la confiance des consommateurs



Selon le jury du prix de la Marque d'or de Hô Chi Minh-Ville, la plupart des marques de produits/services des entreprises gagnantes ont connu un développement sur le long terme. Ces entreprises ont établi une position solide sur le marché et jouissent aujourd’hui d'une notoriété et d'une réputation élevées dans l'esprit des clients, contribuant positivement au développement économique local.

Cette année, la compétition ouverte par la Marque d'or de Hô Chi Minh-Ville a attiré 64 entreprises opérant dans quatre domaines clés et neuf du secteur des services.



Le profil de l'entreprise a été évalué par le Conseil sur la base de dix critères comprenant : la transparence et le respect de la loi ; l’efficacité des performances ; l’éthique dans les affaires ; les activités sociales ; la gestion des ressources humaines et la politique du personnel ; recherche et développement (R&D) et l’innovation.



Cette compétition de la Marque d'or de Hô Chi Minh-Ville devrait se renouveler chaque année afin d’assurer du soutien de la municipalité dans la construction d’un secteur économique fort et dynamique. Elle permettra aussi de mettre en valeur des entreprises efficaces économiquement et au comportement social exemplaire. Ce sera certainement un atout de plus pour toucher un public plus important.-CVN/VNA