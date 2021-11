Le secrétaire général Nguyen Phu Trong remet la décision à Nguyen Thi Kim Ngan, ancien membre du Bureau politique, ancienne secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti au sein de l’Assemblée nationale, ancienne présidente de l’Assemblée nationale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 27 novembre, le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti ont organisé une cérémonie pour remettre les décisions de retraite à six membres du Bureau politique (BP) et du Secrétariat du 12e Comité central du Parti qui ne s’étaient pas présentés pour les élections du 13e mandat.



La cérémonie a été présidée par le secrétaire général Nguyen Phu Trong.



Le leader du Parti a remis les décisions à Nguyen Thi Kim Ngan, ancien membre du Bureau politique, ancienne secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti au sein de l’Assemblée nationale, ancienne présidente de l’Assemblée nationale; à Tong Thi Phong, ancien membre du Bureau politique, ancienne secrétaire adjointe du Comité chargé des affaires du Parti au sein de l’Assemblée nationale, ancienne vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale; à Nguyen Thien Nhan, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, ancien chef de la délégation parlementaire de Ho Chi Minh-Ville; au général d’armée Ngo Xuan Lich, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ancien ministre de la Défense; à Hoang Trung Hai, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, ancien chef adjoint de la Section permanente chargée du Sous-comité des documents du 13e Congrès national du Parti; à Nguyen Van Binh, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire du Comité central, ancien chef de la Commission économique du Comité central.

Photo : VNA





Au nom du Bureau politique et du Secrétariat du 13e Comité central du Parti, Nguyen Phu Trong a remercié ces camarades pour leurs contributions aux réalisations du pays dans divers domaines. Il a déclaré souhaiter qu’ils continuent de partager leurs expériences et leurs idées avec le Parti et l’Etat pour accélérer le développement national. -VNA