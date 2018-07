Le consul général de France à Ho Chi Minh-Ville, Vincent Floreani (droite) a remis l’ordre des palmes académiques au Professeur associé, Docteur Nguyên Ngoc Diên. Photo : http://plo.vn

Hô Chi Minh (VNA) - Le consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville et l’Université d'économie et de droit relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville ont organisé le 19 juillet dans la mégapole du Sud la cérémonie de remise de l’Ordre des palmes académiques du gouvernement français au Professeur associé, Docteur Nguyên Ngoc Diên, vice-recteur de ladite université.

Au nom du ministère français de l’Education nationale, le consul général de France à Ho Chi Minh-Ville, Vincent Floreani a remis l’ordre des palmes académiques au Professeur associé, Docteur Nguyên Ngoc Diên.

Vincent Floreani a tenu en haute estime des contributions importantes de Nguyên Ngoc Diên à la relation franco-vietnamienne, notamment dans le domaine d’éducation. Cette récompense honorifique vise à valoriser des contributions du Professeur associé, Docteur Nguyên Ngoc Diên dans les activités de coopération de la formation et de l’éducation entre les deux pays.

A savoir le Professeur associé, Docteur Nguyên Ngoc Diên est né en 1959 et est un expert en droit. Auparavant, il s’est vu honorer du titre Chevalier de la Légion d'honneur pour sa contribution au développement des relations franco-vietnamiennes. Il est également membre de membre du Conseil d'administration de l'Agence universitaire francophone (AUF) et président de l'Association des universités francophones de la région Asie-Pacifique. Il est aussi le premier Vietnamien à devenir membre officiel de l'Académie des sciences d'Outre-Mer, lors d’une cérémonie tenue le 17 novembre 2017 à Paris, en France.

Travaillant à l’Université d'économie et de droit relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville depuis 2008 jusqu’à présent en tant que le vice-recteur de cet établissement, le Professeur associé, Docteur Nguyên Ngoc Diên a pris part à promouvoir des programmes d’échanges d’étudiants, d’alliance dans la formation internationale entre son école et autres universités prestigieuses et anciennes de la France.

L’Ordre des palmes académiques a été créé en 1808 par Napoléon Ier pour honorer des individus brillants dans l’enseignement supérieur. Aujourd’hui, cette décoration est destinée à honorer tous les individus ayant des contributions importantes dans l’enrichissement du patrimoine culturel, le développement des connaissances scientifiques et artistiques de la France dans le monde entier. -VNA