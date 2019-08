Mme Astrid Bant, représentante en chef du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP).

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Intérieur a remis le 19 août l’insigne "Pour l’œuvre du secteur de l’organisation étatique" à Mme Astrid Bant, représentante en chef du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), au terme de son mandat au Vietnam.

Au cours d’une décennie, le FNUAP a établi une coopération étroite avec le ministère de l’Intérieur via le soutien à la mise en œuvre des deux projets dont l’un sur l’élaboration des politiques à l’égard des jeunes et la supervision de leur application.

En 2012, le FNUAP au Vietnam et le ministère de l’Intérieur avaient signé un programme de coopération d’amitié, qui créait un fondement solide et à long terme pour la coopération bilatérale, avec le projet d’assistance à la mise en œuvre de la Stratégie sur le développement de la jeunesse pour la période 2011 – 2020, a fait savoir le ministre de l’Intérieur Le Vinh Tan.

Dès la fin du projet dudit, le FNUAP continue de développer cette coopération, en construisant le projet sur l’élaboration de politiques à l’égard des jeunes et la supervision de leur application, de décembre 2017 à décembre 2021. Ces deux dernières années, le FNUAP et notamment Mme Astrid Bant ont apporté d’importantes contributions pour soutenir le ministère de l’Intérieur dans l’élaboration des politiques et lois à l’égard des jeunes, dont la Loi sur la jeunesse (amendée).

Mme Astrid Bant a exprimé sa joie de recevoir cette distinction, et sa fierté d’apporter ses contributions au développement intégral des jeunes vietnamiens.

Soulignant que la stratégie de développement intégral de la jeunesse est la première priorité du FNUAP dans le monde comme au Vietnam, Mme Astrid Bant a affirmé que son organisation souhaitait coopérer à long terme avec le ministère vietnamien de l’Intérieur dans le développement de la jeunesse car il s’agissait d’une question très importante de chaque pays. -VNA