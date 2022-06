Remise des bourses d'études aux étudiants cambodgiens. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Cambodge de Ho Chi Minh-Ville a organisé jeudi soir à la pagode Changtarangsay une rencontre avec des étudiants cambodgiens poursuivant leurs études dans la mégapole du Sud, ce à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge (24 juin 1967).

Cette rencontre a aidé les jeunes générations à mieux comprendre la signification et l'importance de la préservation et de la consolidation des relations de solidarité et d'amitié Vietnam-Cambodge.

A cette occasion, l'Association a offert des bourses d'une valeur de 500 millions de dongs aux étudiants cambodgiens via le consulat général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, et des cadeaux à des familles démunies vivant dans le 3e arrondissement.

En outre, la pagode Changrarangsay a également octroyé 100 bourses d'études d'une valeur unitaire d'un million de dongs à des étudiants cambodgiens poursuivant leurs études dans la ville. -VNA