Remise au Laos du film "Le président Souphanouvong et le Vietnam". Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 12 juillet au musée Kaysone Phomvihane à Vientiane, l’Association du cinéma du Vietnam a offert un film documentaire intitulé "Le président Souphanouvong et le Vietnam" à la partie laotienne.



Cet événement s’inscrivait dans le cadre des activités marquant le 109e anniversaire du président laotien Souphanouvong (13 juillet 1909), contribuant ainsi à la promotion des relations spéciales Laos-Vietnam et Vietnam-Laos.



Tourné en avril 2017 à l’occasion des 55 ans des relations diplomatiques Vietnam – Laos et des 40 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, le film documentaire "Le président Souphanouvong et le Vietnam" comprend deux épisodes qui racontent la vie et la carrière révolutionnaire du président Souphanouvong.



En outre, il met en lumière les liens entre le président laotien Souphanouvong et le Vietnam, ses contributions aux révolutions du Vietnam et du Laos, ainsi que l’amitié entre les deux nations.



S’exprimant lors de cet événement, le docteur Singthong Singhapanya, responsable du musée Kaysone Phomvihane, a remercié l’Association du cinéma du Vietnam pour avoir réalisé ce documentaire.



Il a déclaré que cette œuvre permettrait de remplir les archives des musées laotiens concernant les relations spéciales Laos – Vietnam et d’aider les Laotiens, notamment les jeunes, à mieux comprendre ces liens précieux.

Singthong Singhapanya a promis d’envoyer ce film à la Télévision nationale du Laos afin qu'il soit diffusé au moment de la célébration du 109e anniversaire du président laotien Souphanouvong. -VNA