Lors de la cérémonie. Photo: VNA

Soc Trang (VNA) - Dans la soirée du 12 novembre, à Soc Trang (Sud), le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a organisé la 18e cérémonie de remise des prix Luong Dinh Cua et du concours de projets d’entrepreneuriat de jeunes en milieu rural 2023.



L’événement a permis de récompenser 42 personnes ayant eu des réalisations et des initiatives particulièrement remarquables dans le domaine de l’agriculture et du développement rural.



Le prix Luong Dinh Cua porte le nom d'un agronome de premier plan du secteur agricole vietnamien. Luong Dinh Cua (1920-1975), originaire de Soc Trang, fut un professeur d'agronomie qui contribua grandement à l'agriculture vietnamienne.-VNA