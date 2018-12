Thua Thien-Hue (VNA) - Vendredi, dans la ville de Hue, a eu lieu une conférence pour échanger des expériences sur le travail de religion entre les provinces frontalières du Vietnam et du Laos.



Les participants ont indiqué que la situation religieuse dans les régions frontalières Vietnam-Laos était stable. Les autorités locales ont toujours favorisé les activités religieuses des populations et des dignitaires dans ces régions, conformément aux dispositions de la loi de chaque pays. Les dignitaires et les pratiquants religieux ont activement participé aux activités sociales et philanthropiques, au développement socioéconomique et à la garantie de la sécurité et de l’ordre social dans les régions frontalières.



Ils ont discuté et proposé des mesures afin d’améliorer l’efficacité de la gestion de l’Etat sur le travail de religion dans les régions frontalières, visant à édifier la frontière Vietnam-Laos de paix, de stabilité, de coopération et d’amitié. L’attention doit être accordée à la sensibilisation auprès des populations, notamment les pratiquants religieux, sur les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale et durable entre le Vietnam et le Laos.



Le vice-ministre de l’Intérieur Nguyen Trong Thua a annoncé que la coopération entre les deux pays dans le travail de religion avait atteint plusieurs résultats encourageants lors de ces derniers temps.



Pour sa part, le vice-président du Comité central du Front laotien de l’édification nationale Khambay Danlat a fait savoir que ces derniers temps, le Front laotien avait demandé aux dix provinces limitrophes du Vietnam de développer les activités de coopération et de jumelage avec les populations des provinces vietnamiennes, notamment dans le travail de religion, contribuant à la promotion des relations entre les deux pays. -VNA