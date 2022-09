Moscou (VNA) - Une cérémonie pour relier la ligne de transport de fret maritime du Vietnam au port de Vladivostok à la ligne ferroviaire du port de Vladivostok à Moscou a eu lieu le 6 septembre, au port commercial de Vladivostok.

La connexion officielle de la ligne de transport de fret maritime Vietnam - Vladivostok et la ligne ferroviaire Vladivostok - Moscou permet d'appliquer des documents électroniques via un mécanisme de sécurité numérique, afin que les clients et les agences liées puissent suivre le transport de marchandises, et permet également de dédouaner les marchandises au point final à Moscou.

Prenant la parole, le président du Conseil d'administration des "Chemins de fer russes" (RZD) Oleg Belozerov a indiqué qu'un élément important du transport était le gain de temps et que la connexion des deux lignes de transport contribuerait à réduire le temps ainsi que les procédures administratives lors de l'acheminement des marchandises du Vietnam vers l’ouest de Russie.

S’exprimant à cet événement, le consul général du Vietnam à Vladivostok Nguyen Dang Hien a exprimé que la connexion de cette ligne maritime au chemin de fer Vladivostok - Moscou était un événement important qui contribuait à renforcer la coopération d’import-export entre la Russie et le Vietnam, et créait aussi les conditions pour augmenter le chiffre d'affaires d’import-export entre les deux parties. - VNA