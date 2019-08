Un chien se fait vacciner contre la rage. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une conférence s’est tenue mardi 6 août à Hanoï pour discuter des mesures propres à renforcer la prévention et la lutte contre la rage. Elle a réuni des représentants de 18 villes et provinces du Nord ayant enregistré un nombre élevé de décès dus à la rage entre 2018 et 2019.

Les participants ont partagé des expériences locales, analysé les défis et difficultés en matière de prévention et de lutte contre cette maladie.

Selon Dang Quang Tân, chef adjoint du Département de la santé préventive du ministère de la Santé, la prévention de la rage au Vietnam fait l'objet d'une attention particulière, ce qui a permis une réduction continue du nombre de décès dus à la rage en 2015, 2016 et 2017.

Toutefois, en 2018, la situation s’est compliquée, avec 103 personnes décédées par la rage, soit 29 cas de plus par rapport à 2017, a-t-il fait savoir.

Depuis le début 2019, le pays a enregistré 46 décès dus à la rage dans 24 provinces. Avec six cas mortels, Son La est la province la plus touchée. La région montagneuse du Nord représente 80% des décès dus à la rage dans le pays.

Les délégués ont souligné la nécessité d’intensifier la communication de sorte que les populations connaissent mieux les moyens de prévention et de lutte contre cette maladie, et soient bien conscientes de l’importance des vaccinations antirabiques des chiens comme des personnes. -VNA