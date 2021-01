Hanoi, 23 janvier (VNA) - Dans son projet de rapport politique à soumettre au 13e Congrès national, le Parti communiste vietnamien a opté pour un nouveau modèle de croissance, qui devrait désormais être basée sur une utilisation efficace des ressources et des progrès scientifico-technologiques, mais aussi sur l’innovation. Ce choix témoigne de sa volonté d’insuffler un nouveau dynamisme économique au pays dans les 5 années à venir.

L’économiste Trân Du Lich. Photo : plo.vn

En juin 2020, le gouvernement vietnamien a mis en place un programme de numérisation de l'économie pour la période 2020-2030. Selon ce programme, la transition numérique de l’économie nationale doit être accélérée d’ici à 2025. Mais comme l’a très justement rappelé Trân Du Lich, tout changement implique une prise de conscience préalable.« La gouvernance de l’État doit favoriser l’innovation. L’État doit mettre en place des politiques permettant de favoriser et d’accompagner la transformation numérique des entreprises », nous dit-il.Pour Nguyên Xuân Biêu, expert en finances, il faut avant tout créer un écosystème favorable à l’innovation, un écosystème transparent où les entreprises auraient un accès égal aux financements et où elles pourraient bénéficier des fruits de l’innovation en fonction de leurs besoins.« Dans cet écosystème idéal, toutes les composantes économiques sont traitées sur un pied d’égalité et chaque individu a la liberté de créer et de s’affirmer. Un environnement juridique transparent ne peut qu’être favorable au développement du pays », nous explique-t-il.Dans son rapport politique, le Parti communiste vietnamien a, encore une fois, souligné l’importance du secteur privé pour l’économie nationale. D’après Huynh Van Minh, ancien président de l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-ville, parce qu’il est un pivot de la croissance et de la création d’emplois, le secteur privé doit bénéficier d’un soutien plus fort de l’État. « L’État doit mieux accompagner les PME, les TPE et les jeunes pousses dans leur développement. Il faut offrir à chaque entrepreneur les outils dont il a besoin pour faire grandir son entreprise », estime-t-il.Mais pour réussir cette innovation, le Vietnam doit se doter d’un contingent de cadres dirigeants compétents, intègres et novateurs, selon Nguyên Huu Châu, membre du Conseil consultatif socioculturel du Front de la Patrie du Vietnam.D’après le programme de transition numérique nationale pour 2025, d’ici 5 ans, l’économie numérique devrait représenter 20% du PIB national. Le Vietnam devrait alors être le 35e pays le plus innovant au monde. - VOV/VNA