Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Depuis le début de 2023, la Banque d'État ajuste continuellement à la baisse du taux d'intérêt, avec une réduction annuelle totale de 0,5 à 2 %. Elle ordonne aux établissements de crédit de réduire le taux d'intérêt des prêts afin d'aider les entreprises, les habitants à rétablir la production et les affaires.

En particulier, récemment, le Premier ministre a présidé une conférence pour évaluer les résultats de la mise en œuvre de la Résolution 33/NQ-CP sur un certain nombre de solutions pour promouvoir le développement sûr, sain et durable du marché immobilier. La conférence a évalué le marché, la mise en place de mécanismes et de politiques liés au marché immobilier et foncier, à la construction, aux capitaux... Parallèlement, les solutions pour relever les difficultés ont été proposées.

Selon les experts, la réduction du taux d’intérêt par la Banque d'État est considérée comme une solution flexible et adaptée aux conditions actuelles du marché pour soutenir la reprise de la croissance de l’économie nationale.

Selon les prévisions d’experts de la société par actions WiGroup - une unité opérant dans le domaine de la fourniture de données économiques et financières, d'informations, de solutions technologiques financières au Vietnam, le marché immobilier aura des changements clairs à partir de la fin du quatrième trimestre 2023 ou début 2024.

Selon l'analyse de WiGroup, la réduction du taux d'intérêt des prêts à un niveau inférieur sera le principal moteur pour la reprise de l'ensemble du secteur immobilier. Parallèlement, la simplification du couloir légal a aussi aidé à rouvrir l'offre immobilière.



Le président de l'Association vietnamienne des agents immobiliers (VARS), Nguyen Van Dinh, a déclaré que l’application de la baisse du taux d'intérêt des prêts aux nouveaux et anciens prêts contribuait à réduire la pression financière pour les investisseurs. Si le taux d'intérêt des dépôts est ajusté à 5%, le fonds d'investissement sera retiré de la banque pour l’investissement, ce contribuant à augmenter les investissements et les transactions sur le marché immobilier. -VNA