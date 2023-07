Photo: thiennhien.net



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La réduction de l'impact du changement climatique sur la croissance verte et le développement régional durable était au menu d’un colloque tenu lundi 17 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Des experts et scientifiques du Vietnam, de France, de Chine, des Etats-Unis, du Cambodge… ont discuté du changement climatique et de l'agriculture durable, du changement climatique, du bien-être social et des mesures d'atténuation, du changement climatique et de la responsabilité sociale des entreprises, de la vulnérabilité au changement climatique et des la résilience des communautés et des entreprises, du commerce vert et du développement durable, de l’économie circulaire et du développement durable...

Le docteur Hoang Hông Hiêp, directeur par intérim de l'Institut des sciences sociales de la région centrale, a déclaré que dans le contexte des impacts croissants du changement climatique, la croissance verte est décrite comme un moyen pour la croissance et le développement économique, tout en veillant à prévenir la dégradation de l'environnement et la diminuation de biodiversité, vers une utilisation durable des ressources naturelles et à l’augmentation de l'adaptabilité au changement climatique.

Le Vietnam est l'un des premiers pays en développement au monde à lancer la "Stratégie nationale sur la croissance verte", a-t-il dit.

Le Premier ministre a publié la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, le plan d'action national sur la croissance verte pour la période 2021-2030 et le projet sur le développement de l'économie circulaire, dont une tâche commune est de développer les sciences et technologies, d'innover, de transformer le modèle économique vers une économie verte, une économie numérique, une économie circulaire afin de participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale, a-t-il indiqué.

De son côté, le professeur associé et docteur Pham Tien Dat (Université de Finance - Marketing) a déclaré qu'il est nécessaire de diversifier la mobilisation des ressources pour le développement de l'économie circulaire, notamment les ressources de l'État, des collectivités locales et des personnes et des entreprises, de consommer des produits du modèle d'économie circulaire, des produits propres, d'appliquer des technologies avancées et modernes pour réduire la pollution de l'environnement.

Il a également souligné l’importance d'émettre des obligations vertes. Les obligations vertes peuvent être émises par des entités publiques telles que le gouvernement, les autorités locales ou le secteur privé comme les banques et les entreprises pour augmenter des capitaux pour des projets liés à l'environnement. -VNA