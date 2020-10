Exploitation du thon au Vietnam. Photo: ATV



Les exportations vietnamiennes de thon vers l'Italie en septembre ont atteint plus de 5,5 millions de dollars, soit une augmentation de près de 8.599% en un an, selon données du Département général des Douanes.



Il s'agit d'une croissance spectaculaire et rare dans l'histoire de l'exportation vietnamienne de thon, a déclaré l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).



Cela a fait de l'Italie le premier marché d'importation de thon vietnamien dans l'UE au cours des 9 premiers mois de 2020.



Cette croissance est due à l’entrée en vigueur de l'accord EVFTA et d'autres produits de thon transformés vietnamiens, en particulier albacore cuit à la vapeur surgelé, qui bénéficient d’une exonération fiscale sous quota de plus de 4.791 tonnes lors de l'exportation vers l'UE avant le 31 décembre 2020.



Selon la VASEP, le thon en conserve reste le seul produit d'exportation avec connu une croissance sur la même période, de 22%. Pendant ce temps, les exportations nationales de thon frais et congelé ont diminué de 30%.



Aux Etats-Unis, les exportations de thon vers ce marché ont montré des signes de reprise au cours des 2 derniers mois après une période de déclin en raison de la pandémie de COVID-19, avec plus de 25 millions de dollars en septembre ( 2%).



En UE, deux mois après l'entrée en vigueur de l'accord EVFTA, les exportations vietnamiennes de thon vers ce marché ont connu une forte croissance en septembre ( 51%).



Outre les marchés américain et européen, les exportations de thon vers le Japon et le Canada ont également augmenté en septembre.



Le Japon a tendance à augmenter ses importations de thon transformé du Vietnam, en particulier thon cuit à la vapeur surgelé. La valeur à l'exportation de ce produit représente près de 55% du total. Et le Canada est un marché prometteur pour le Vietnam cette année, avec une croissance continue à trois chiffres ces derniers mois.

La VASEP prévoit que, étant donné que les marchés du monde entier se préparent à entrer dans la saison des fêtes de fin d'année, on s'attend à ce que la demande de thon s'accroisse. Cela stimulera les exportations, en particulier vers les principaux marchés tels que États-Unis, UE... - CPV/VNA