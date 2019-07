Hanoi, 3 juillet (VNA) - Le projet de reconstitution d'une rue culturelle franco-vietnamienne à Hoi An vient d’être rendu public, selon le Centre de la culture, des sports et de la télévision de Hoi An (Quang Nam).

L'ancienne cité de Hoi An. Photo: Vntrip



Selon le projet, la maison au n°33 – 35 de la rue Phan Boi Chau a été choisie comme centre de coordination et d’organisation d’activités spéciales telles qu’expositions d’art et d’architecture française, défilés de mode française et européenne.



La façade de certaines maisons des rues Nguyen Duy Hieu et Pham Hong Thai a également été convertie à l’architecture française pour attirer les touristes à Hoi An, en particulier les touristes européens.



