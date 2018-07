Hanoï, 17 juillet (VNA) - Le président Tran Dai Quang a récemment pris la décision de décerner des titres de Mère héroïne vietnamienne, des ordres et médailles de résistance et ordres de l’Indépendance et des cadeaux aux familles bénéficiant des politiques publiques à l'occasion du 71e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).

Le président Tran Dai Quang visite des invalides de guerre. Photo : VNA



Le président de l'État a ordonné aux secteurs, organisations et localités concernés de prendre soin des personnes ayant servi la Nation, des invalides de guerre, ainsi que des proches des morts pour la Patrie.



Les ressources sociales devraient être mobilisées pour s'assurer que tous les familles bénéficiaires des politiques publiques ont un niveau de vie décent.



Il a également demandé que les activités organisées à l'occasion du 71e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie le soient de manière solennelle et pratique et impliquent tous les cadres, membres du Parti et habitants.



Dès le début de l'année, 102 collectifs et 126 personnes ont reçu le titre de «héros des forces armées populaires» et 1.409 femmes ont reçu celui de Mère héroïne vietnamienne. Des Ordres de l'indépendance ont été remis à 1.327 familles de morts pour la Patrie, et 1.999 personnes ont reçu divers types de médailles et d'ordres de la résistance. -VNA