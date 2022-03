Des passagers effectuent des procédures d'entrée à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au 17 mars 2022, le Vietnam a conclu des accords sur la reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux avec 17 pays.



C’est ce qu’a annoncé le 21 mars la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, en réponse à des questions de correspondants sur la reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux entre le Vietnam et d’autres pays.



Les pays concernés sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l’Australie, la Biélorussie, l'Inde, les Philippines, le Cambodge, les Maldives, l’État de Palestine, la Turquie, l'Égypte, le Sri Lanka, la Nouvelle-Zélande, Singapour, Sainte-Lucie et la République de Corée.



Les titulaires des passeports vaccinaux de ces pays arrivant au Vietnam et du Vietnam vers ces pays appliquent les mêmes mesures médicales que ceux qui ont été vaccinés dans le pays d’accueil. Cette reconnaissance comprend l'exemption de la procédure de certification/légalisation consulaire lors de l'utilisation de ce document dans le pays d'accueil.



Par ailleurs, actuellement, le Vietnam reconnaît toujours temporairement les certificats de vaccination de 79 pays et territoires qui ont été officiellement présentés au ministère vietnamien des Affaires étrangères.



Le passeport vaccinal s'entend comme un certificat de vaccination contre le COVID-19 ou/et un certificat de rétablissement du COVID-19. Il ne remplace pas les autres documents d'entrée et de sortie tels que passeports, visas, documents de voyage international, cartes de séjour temporaire, cartes de séjour permanent, papiers d'exemption de visa… Les passeports vaccinaux étrangers sont considérés comme valides et peuvent être utilisés directement sur le territoire vietnamien s'ils sont officiellement ou temporairement reconnus par le gouvernement vietnamien.



La liste des passeports vaccinaux reconnus est publiée sur le site du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères à l’adresse https://lanhsuvietnam.gov.vn.-VNA