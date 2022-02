Hanoï (VNA) – L’Office du Commerce du Vietnam en Afrique du Sud a eu des séances de travail avec des organisations et entreprises au Cap pour rechercher des opportunités de promotion du commerce et de l’investissement entre les entreprises des deux pays post-COVID-19.



Ces activités étaient inscrites dans le cadre de la visite de travail de la délégation conduite par l'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Van Loi, au Cap du 8 au 14 février.



Lors d’une séance de travail avec John Lawson, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Cap, l’ambassadeur Hoang Van Loi lui a demandé de collaborer étroitement avec l’ambassade et l’Office du Commerce du Vietnam en Afrique du Sud pour organiser des activités aidant les entreprises vietnamiennes à trouver des partenaires fiables au Cap.



Selon des statistiques des Douanes du Vietnam, en 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Afrique du Sud ont atteint 1,27 milliard de dollars, dont 847 millions d’exportations vietnamiennes ( 24,3% par rapport à 2020). -VNA