Le navire Narimoto Maru avant d'être écrasé dans les eaux de Binh Thuan. Photo: VNA



Binh Thuan (VNA) - Aucun signal du cargo Narimoto Maru dérivant dans les eaux de Binh Thuan n'a encore été trouvé, a fait savoir le 3 décembre l'Autorité portuaire de Binh Thuan.

Le cargo Narimoto Maru battant pavillon de Bélize avec 18 membres d'équipage à son bord transportait 9.300 tonnes d'argile, depuis la Malaisie à Taïwan (Chine) lors qu'il est incliné puis a dérivé vers 17h00 le 1er décembre en raison de mauvaises conditions climatiques à 51 milles marins de l'île de Phu Quy.

Le 1er décembre à 21h30, le Centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritime de la région III, a reçu des informations du navire de nationalité danoise, Mathilde Maersk, selon lesquelles 18 membres d'équipage du Narimoto Maru sont montés à bord du navire en toute sécurité.

Vers midi 3 décembre, au port de Cau Da, ville de Vung Tau, a eu lieu le processus de réception de 18 membres d'équipage (du navire Narimoto Maru qui s'est écrasé dans les eaux de Binh Thuan) du navire Mathilde Maersk. Il ont ensuite été emmenés à l'hôtel The Coast, dans la ville de Vung Tau, pour effectuer une mise en quarantaine.

Afin d'assurer la sûreté, la sécurité maritime et de prévenir la pollution de l'environnement dans cette zone, l'Autorité portuaire de Binh Thuan a demandé à la station de radio côtière de Phan Thiet de diffuser des informations d'avertissement et d'informer les propriétaires des navires et capitaines de bateaux opérant dans cette zone maritime des mesures pour détecter rapidement les obstacles dangereux et éviter les collisions.-VNA