Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 6 juillet (VNA) - Les revenus du budget de l'État provenant des activités d'import-export ont totalisé 183,74 billions de dongs (plus de 7,74 milliards de dollars) au cours des six premiers mois de cette année, soit 43,23% de l'estimation, en baisse de 19,19% sur un an, a rapporté le Département général des douanes vietnamiennes le 5 juillet.Au cours de la période, la valeur totale des exportations et importations du pays a été estimée à 316,64 milliards de dollars, en baisse de 15,1 % d'une année sur l'autre.Rien qu'en juin, le secteur des douanes a collecté plus de 56 milliards de dollars, marquant une augmentation mensuelle de 3,6 %.Cette année, le département a été chargé par l'Assemblée nationale de collecter 425.000 milliards de dongs pour le budget de l'État.L'agence a mis en œuvre des mesures concertées et drastiques pour faciliter les échanges et améliorer l'efficacité de la gestion de l'État, et prévenir les pertes de revenus dans la mise en œuvre de ses tâches de 2023.Il continuera également à coordonner étroitement avec les ministères et secteurs concernés pour mettre en œuvre les mécanismes douaniers à guichet unique nationaux et de l'ASEAN, et se concentrera sur la promotion de l'industrie de la logistique et de la facilitation des échanges au cours de la période 2022-2026 pour faire rapport au ministère des Finances pour soumission au gouvernement pour approbation. - VNA