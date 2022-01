Le général de brigade Le Xuan Sang. Photo: QDND

Hanoi (VNA) – Le Département des sciences militaires relevant du ministère de la Défense a réuni lundi 10 janvier un panel de scientifiques pour évaluer et réceptionner l’ouvrage "Les relations de défense Vietnam-Cuba dans les mémoires des témoins historiques".



Cet ouvrage est élaboré sous la responsabilité principale du Département d’éducation et de propagande idéologiques du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam.



Il a présenté de manière systématique et globale les vues des hommes et des femmes en tant que témoins privilégiés de l’histoire des relations de défense entre le Vietnam et Cuba au cours des 60 dernières années, a déclaré le général de brigade Lê Xuân Sang, chef adjoint dudit département.



L’ouvrage a affirmé les lignes politiques judicieuses du Parti communiste du Vietnam et du Parti communiste cubain, des États et des armées vietnamiens et cubains, et contribué à consolider et à renforcer les liens entre les deux peuples et les deux armées dans la nouvelle période.



Les membres du Conseil scientifique au niveau ministériel ont déclaré que cet ouvrage comporte des valeurs ayant une signification scientifique et pratique et atteint les objectifs fixés. –VNA